Рязанец Николай Ульянов отметил 102-летие

В годы войны в служил минометчиком, участвовал в боевых операциях.

Рязанец Николай Ульянов отметил 102-летие. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что Николай Федорович родился в селе Выжелес Спасского района.

В годы войны в служил минометчиком, участвовал в боевых операциях. 20 марта 1944 года лично уничтожил около 20 противников и огнем миномета накрыл два ручных пулемета врага.

Награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».