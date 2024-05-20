Рязанца осудят за реабилитацию нацизма и преступление против общественной безопасности

Дело направили в суд.

Рязанца осудят за реабилитацию нацизма и преступление против общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что обвиняемый разместил в социальных сетях комментарии, содержащие признаки побуждения к совершению действий против высших должностных лиц России и Рязанской области, а также заведомо ложные утверждения о совершении участниками СВО преступлений в отношении мирных жителей и действий, направленных на разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и Центра противодействия экстремизму УМВД.

Дело направили в суд.