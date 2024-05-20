Рязанца осудят за реабилитацию нацизма и преступление против общественной безопасности
Дело направили в суд.
Рязанца осудят за реабилитацию нацизма и преступление против общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Установлено, что обвиняемый разместил в социальных сетях комментарии, содержащие признаки побуждения к совершению действий против высших должностных лиц России и Рязанской области, а также заведомо ложные утверждения о совершении участниками СВО преступлений в отношении мирных жителей и действий, направленных на разрушение объектов гражданской инфраструктуры.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и Центра противодействия экстремизму УМВД.
Дело направили в суд.