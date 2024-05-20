Прокуратура добилась выдачи жилья для рязанской семьи
Их не расселяли из аварийного дома с 2017 года.
Прокуратура добилась выдачи жилья для рязанской семьи. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что многоквартирный дом, в котором проживали родственники заявителя, в 2017 году признан аварийным, однако жильцам не предоставили новые помещения.
Прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию города обязанности по расселению граждан, которое рассмотрено и удовлетворено.
Благодаря вмешательству надзорного органа заявителю и членам его семьи предоставлено благоустроенное жилое помещение.