Правительство поддержало проект о признании законными супругами гражданских жен погибших в СВО

При этом Кабмин предложил дополнить законопроект положением о том, что ни одно из лиц не состояло в зарегистрированном браке.

Правительство России поддержало проект о признании законными супругами гражданских жен погибших в СВО. Об этом сообщило ТАСС .

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний, изложенных в приложении. В законопроекте необходимо предусмотреть положения о том, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, признаваемых судом браком, не должно состоять в зарегистрированном браке», — указали в Кабмине.

По мнению представителей Правительства, условием признания фактических брачных отношений дополнительно следует определить установление факта их существования до наступления смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим одного из лиц, состоявших в указанных отношениях, поскольку такие отношения могли быть прекращены ранее по обоюдному или одностороннему решению.