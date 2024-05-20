Правительство не поддержало предложение о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей

Инициативу отклонили Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст.

Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст не поддержали предложение о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на официальные документы.

Отмечается, что в материалах к законопроекту авторы не представили обоснования к своей инициативе, также не указан источник финансирования.

Кроме того, как следует из документов, значительное повышение МРОТ повысит финансовую нагрузку на работодателей. А это окажет негативный эффект на их деятельности, приведет к увеличению расходов бюджета.

В правительстве отметили, что увеличение минимального размера оплаты труда в России происходит последовательно. К 2030 году планируется нарастить его до 35 тысяч рублей.