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Небензя: у Запада нет оружия, которое могло бы переломить провалы ВСУ на поле боя
Об этом заявил постпред России при ООН во время заседания Совбеза.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у западных стран нет оружия, которое могло бы переломить провалы ВСУ на поле боя. Об этом пишет «МК».

«Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил Небензя во время заседания Совбеза организации.

Он указал на то, что американские дальнобойные ракеты ATACMS успешно сбиваются российскими средствами ПВО, также уничтожаются танки Leopard и Abrams. Небензя подчеркнул, что такая же участь ждет и истребители F-16, которые Киев собирается скоро получить.