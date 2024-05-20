Милонов предложил предусмотреть меры поддержки для российских садоводов

Он считает целесообразным обеспечение дачников льготными или бесплатными семенами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предусмотреть меры поддержки для российских садоводов. С этой инициативой он обратился к министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило RT.

Депутат пояснил, что работа на приусадебном участке имеет для граждан особое значение и они с любовью и старанием выращивают овощи и фрукты. Парламентарий уверен, что сама возможность ведения такого хозяйства имеет для России стратегическое значение. Он предложил, в частности, проводить открытые лекции по садоводству и поддерживать граждан в организации сезонных ярмарок или колхозных рынков.

«Целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — добавил Милонов.