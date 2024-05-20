Мармакс: льготные программы занимают 100% сделок с ипотекой

В связи с высокими ставками по базовой ипотеке уже долгий период драйвером спроса остаются льготные ипотечные продукты. В девелоперской компании «Мармакс» заявили, что они занимают 100% состава ипотечных сделок, а также рассказали о плюсах приобретения недвижимости в настоящее время.

Отмечается, что с 1 июля прекращается срок действия льготной ипотеки с господдержкой, а также корректируются условия семейной ипотеки. Специалисты рекомендуют не откладывать вопрос покупки недвижимости.

Во-первых, завершение льготных программ исключит возможность приобретения новостройки по привлекательным ставкам. Во-вторых, ликвидное и интересное предложение активно вымывается, что сокращает выбор для покупателей, желающих улучшить свои жилищные условия. В-третьих — девелоперы в преддверии закрытия льготных продуктов анонсируют выгодные акции, распространяющиеся на определенный пул лотов: среди предложений можно увидеть ипотеку без первоначального взноса, а также скидки до 20% или 2,5 млн рублей.

«Любопытно, что в рамках льготных программ клиенты интересуются максимально вариативной линейкой объектов. Наибольшей востребованностью пользуются однокомнатные квартиры, приобретаемые в качестве инвестиций или первого жилья, а также двухкомнатные лоты средней и большой площади — для постоянного проживания. Трехкомнатные берут не часто — в основном в качестве второго объекта недвижимости», — прокомментировала руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.