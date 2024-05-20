Актера сериала «Папины дочки» Андрея Светлова нашли живым

Он был на стройке в Подмосковье, где у него украли телефон.

Актера сериала «Папины дочки» Андрея Светлова нашли живым на стройке в Подмосковье. Об этом сообщил «Регнум».

Информацию сообщила мать пропавшего. По словам женщины, сын вернулся с временной работы домой и в порядке, но у него украли телефоны.

«Ему пришлось задержаться на объекте в Климовске, потому что нужно было закончить какие-то работы. Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет», — сказала пенсионерка.

Напомним ранее стало известно, что актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.