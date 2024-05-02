В Санкт-Петербурге закрыли бордель в доме, где жил Борис Гребенщиков

В Санкт-Петербурге закрыли бордель в доме, где жил Борис Гребенщиков. Об этом в четверг, 2 мая, написал Telegram-канал « Mash на мойке ».

Незаконная деятельность была зафиксирована по адресу Невский проспект дом 88. Известно, что по этому адресу ранее проживал лидер рок-группы «Аквариум». Там оперативники задержали троих администраторов от 28 до 44 лет, а также предполагаемого 27-летнего организатора из Москвы, который отрицает свою причастность.

По версии следствия, бизнес функционировал с мая 2022 года. Возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Уголовное дело за организацию занятия проституцией уже возбудили.