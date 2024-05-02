В Рязанском районе 20-летняя девушка похитила деньги и украшения

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе 20-летняя девушка похитила деньги и украшения. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя жительница Касимова и рассказала, что из ее квартиры пропали 45 тысяч рублей и ювелирные изделия. Ее соседка заметила незнакомую девушку, которая выходила из жилища.

Выяснилось, что в это время в доме находился 84-летний дедушка хозяйки. Он забыл запереть дверь, но утверждал, что не слышал посетительницу.

Свидетельница описала внешность незваной гостьи. Ее мать неоднократно привлекалась к ответственности за кражи, хотя сама девушка не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Злоумышленницу нашли и задержали. По предварительной информации, 20-летняя жительница Касимова решила незаметно проникнуть в чужую квартиру. Она обходила лестничные площадки и проверяла, заперты ли двери. Одна из них оказалась открыта. Девушка зашла внутрь, нашла в тумбочке деньги и золотые украшения. Выйдя на лестничную площадку, злоумышленница случайно встретилась с соседкой и поспешила скрыться.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.