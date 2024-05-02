В Рязанской области в аварии погиб мотоциклист

Полиция проводит проверку.

В Рязанской области в аварии погиб мотоциклист. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 1 мая, примерно в 02:10, в поселке Чучково возле дома 57 на улице Новой. Там столкнулись мотоцикл «ИЖ-Планета» под управлением 35-летнего местного жителя и автомобиль «Мазда», за рулем которого был 32-летний житель Чучковского района.

В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался на месте. 30-летнему пассажиру автомобиля потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.