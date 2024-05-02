В Рязанской области разыскивают пропавшего без вести 55-летнего мужчину

Крамарчук Валерий Иванович пропал 15 ноября 2023 года

В Рязанской области разыскивают пропавшего без вести 55-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Крамарчук Валерий Иванович пропал 15 ноября 2023 года. Он ушел в неизвестном направлении из дома в поселке Тума Клепиковского района.

Мужчина имеет рост около 160 см, худощавое телосложение.

Отмечается, что на его левом плече есть татуировка в виде тигра, на правом запястье — татуировка в виде двух крыльев.