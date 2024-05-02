В Рязанской области осудят 55-летнего мужчину за мошенничество в крупном размере

Он обманул 42 покупателя на сумму более 1,5 млн рублей.

В Рязанской области осудят 55-летнего мужчину за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что с октября 2021 года по ноябрь 2023 года индивидуальный предприниматель заключал с клиентами договоры купли-продажи с предоплатой. Но мебель не изготавливал.

Мужчина обманул 42 покупателя на сумму более 1,5 млн рублей.

Дело направили в суд.