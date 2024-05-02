В Рязани временно перекроют движение по участку Окского шоссе

Это связано с дорожными работами в Лесопарке.

В Рязани временно перекроют движение по участку Окского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 3 мая, с 06.00 до 14.00 будет закрыто движение транспорта на участке от дома № 1 по Окское шоссе до входной группы Лесопарка. Это связано с дорожными работами в парке.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.