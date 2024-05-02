В России предложили запретить упоминание запрещенных социальных сетей

Многие представители шоу-бизнеса злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в России соцсети.

В России предложили запретить упоминание запрещенных социальных сетей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Горелкина.

По его данным, многие представители шоу-бизнеса злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в России соцсети.

Кроме того, Горелкин предложил запретить любые публичные упоминания названий этих платформ.