В России предложили запретить упоминание запрещенных социальных сетей
Многие представители шоу-бизнеса злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в России соцсети.
В России предложили запретить упоминание запрещенных социальных сетей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Горелкина.
По его данным, многие представители шоу-бизнеса злоупотребляют тем, что предлагают подписаться на запрещенные в России соцсети.
Кроме того, Горелкин предложил запретить любые публичные упоминания названий этих платформ.