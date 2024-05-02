В России хотят восстановить медаль «Ветеран труда»

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

В России хотят восстановить медаль «Ветеран труда». Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Инициатива предлагает восстановить знак отличия единого образца «Ветеран труда», а также установить право награждения знаком отличия «Ветеран труда» для граждан, которые имеют трудовой стаж продолжительностью не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Отмечается, что сейчас н вручение медали ветеранам труда не предусмотрено федеральным законодательством, а в различных субъектах утверждены разные требования для присвоения звания ветерана труда.