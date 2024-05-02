Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
11°
Птн, 03
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 92.05 0.27 03/05
ЦБ EUR 98.64 0.61 03/05
Нал. USD 88.90 / 100.00 02/05 16:38
Нал. EUR 95.00 / 115.00 02/05 16:38
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
5 030
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
10 319
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
30 496
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
60 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В разведке США заявили, что ВС РФ имеют все силы для прорыва на нескольких направлениях на Украине
Он также отметил, что Америка видит сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы».

В разведке США заявили, что ВС РФ имеют все силы для прорыва на нескольких направлениях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американской разведки заявил, что российские силы имеют потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях.

Он также отметил, что Америка видит сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы».