В разведке США заявили, что ВС РФ имеют все силы для прорыва на нескольких направлениях на Украине
Он также отметил, что Америка видит сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы».
В разведке США заявили, что ВС РФ имеют все силы для прорыва на нескольких направлениях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель американской разведки заявил, что российские силы имеют потенциал для прорыва на донецком и харьковском направлениях.
Он также отметил, что Америка видит сдвиг «на поле боя на Украине в пользу Москвы».