В Москве воспитательница била ребенка в детском саду

В Москве воспитательница била ребенка в детском саду. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил Telegram-канал SHOT .

Инцидент произошел в младшей группе при школе № 117 в Ломоносовском районе. По словам матери, мальчик пожаловался на сильную головную боль и рассказал, что воспитательница сбросила его со стула, из-за чего он ударился головой. Выяснилось, что ранее женщина дала ребенку пощечину.

В поликлинике у пострадавшего обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали.

Мать мальчика обратилась в полицию. Проводится проверка.