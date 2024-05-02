В Москве трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

В Москве трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом в четверг, 2 мая, сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 1 мая в 18:00 в районе Тушино. Ребенок облокотился на москитную сетку в спальной комнате родителей, выпал из окна и приземлился на клумбу. Мальчик получил черепно-мозговую травму легкой степени.

По данным собеседника агентства, родители находились дома в другой комнате.

Следственный комитет начал проверку.