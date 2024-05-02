В Москве мотоциклист скончался после столкновения с полицейским экипажем

В Москве мотоциклист скончался после столкновения с полицейским экипажем. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Спецавтомобиль выезжал со второстепенной дороги с сиреной и горящим проблесковым маячком. В его боковую дверь врезался мотоциклист, который двигался по главной. От удара водитель мототранспорта оказался под колесами машины и скончался на месте.

По данному факту будет проведена проверка.