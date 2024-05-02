В Москве бездомный нелегальный мигрант развратил несовершеннолетнюю

В Москве иностранец развратил несовершеннолетнюю. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

«22-летний приезжий из Киргизии познакомился с ученицей 7 класса в Telegram и совершил в ее отношении развратные действия без применения насилия», — сказал собеседник телеканала.

Отец потерпевшей заявил в полицию.

По данным следователей, иностранцу 2001 года рождения девочка сказала, что ей 14 лет. Они отправились на прогулку в Измайловский ПКиО, где мужчина совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Также выяснилось, что определенного места жительства мужчина не имеет и находится на территории России нелегально. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.