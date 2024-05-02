В мессенджере WhatsApp* появились две новые функции
Первая — это инструмент для планирования мероприятий.
В мессенджере WhatsApp* появились две новые функции. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на блог компании.
Первая — это инструмент для планирования мероприятий. Он позволяет участникам «Сообществ» анонсировать, создавать и управлять данными в приложении.
Отмечается, что вся информация будет доступна на странице группы, будут приходить напоминания.
Кроме того, ввели систему цепочки ответов на сообщения администраторов в «Сообществах» для того, чтобы минимизировать беспорядок в чате.
*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.