В мессенджере WhatsApp* появились две новые функции

Первая — это инструмент для планирования мероприятий.

В мессенджере WhatsApp* появились две новые функции. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на блог компании.

Первая — это инструмент для планирования мероприятий. Он позволяет участникам «Сообществ» анонсировать, создавать и управлять данными в приложении.

Отмечается, что вся информация будет доступна на странице группы, будут приходить напоминания.

Кроме того, ввели систему цепочки ответов на сообщения администраторов в «Сообществах» для того, чтобы минимизировать беспорядок в чате.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.