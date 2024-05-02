В Курске пьяный покупатель напал на продавщицу и сломал ей нос

В Курске пьяный покупатель напал на продавщицу и сломал ей нос. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина зашел в магазин поздно вечером, когда 56-летняя сотрудница уже собиралась его закрыть.

Он схватил женщину за волосы, попутно нанося ей удары по лицу и телу. По словам женщины, в этот момент он требовал сказать, где находится Монголия.

После избиения нападавший убежал. Его нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело.