В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

Отмечается, что инициативу разработали для поддержки семей с детьми, чтобы значительно улучшить их положение.

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал сразу после рождения ребенка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на депутатов партии ЛДПР.

Отмечается, что сейчас материнский капитал можно использовать только после трехлетия ребенка Исключениями являются некоторые случаи: направление средств на первоначальный взнос, погашение основного долга и уплата процентов по ипотеке, покупка товаров и услуг для адаптации в общество детей-инвалидов, оплата услуг дошкольного образования или получении ежемесячной выплаты.

Депутаты предложили разрешить тратить маткапитал в любое время после рождения ребенка. Отмечается, что инициативу разработали для поддержки семей с детьми, чтобы значительно улучшить их положение.