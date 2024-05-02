В Екатеринбурге опекуны избивали приемных детей

В Екатеринбурге опекуны избивали приемных детей. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местное УМВД.

В семье было семеро усыновленных детей. О ситуации в правоохранительные органы рассказала 20-летняя старшая сестра. Двое братьев сбежали к ней и сообщили о побоях и жестокости.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала девушка.

Служба по делам несовершеннолетних начала проверку. Детей изъяли из семьи и поместили учреждение соцзащиты.