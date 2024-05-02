Умер кулачный боец Александр Коломыцев

Ему было 37 лет.

Умер кулачный боец Александр Коломыцев. Об этом в четверг, 2 мая, сообщил Telegram-канал SHOT . У спортсмена остановилось сердце во сне.

По данным портала, 37-летний боец ММА по прозвищу «Воля» накануне прилетел в Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы провести операцию на руке. Александр ночевал в своей квартире один. Обеспокоенные родственники, после того, как несколько часов не могли дозвониться до него, вскрыли дверь и обнаружили тело бойца.

Александр Коломыцев — чемпион России по К-1 и ММА, чемпион международного турнира по рукопашному бою. Пару лет назад занялся кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе.

У Александра остались трое детей.