Синоптики рассказали, сколько продлятся ночные заморозки в Центральной России

Отмечается, что в европейскую часть страны идут холодные воздушные массы из приполярных регионов.

Синоптики рассказали, сколько продлятся ночные заморозки в Центральной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отмечается, что в европейскую часть страны идут холодные воздушные массы из приполярных регионов. Они вызовут заморозки до минус шести градусов с 3 по 5 мая.