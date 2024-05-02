Рязанские полицейские поймали мужчину с марихуаной

Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские поймали мужчину с марихуаной. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В подъезде одного из домов Новомичуринска оперативники задержали 26-летнего мужчину. При личном досмотре в одежде жителя Пронска обнаружили и изъяли бумажный сверток с марихуаной и приспособление для ее употребления. Масса наркотика составила 13 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере). Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.