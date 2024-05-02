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Рязанцам от 14 до 18 лет предложили устроиться на подработку во время каникул
Для этого необходимо пройти авторизацию на портале «Работа России» через учетную запись Госуслуг, подать заявление на организацию временного трудоустройства.

Рязанцам от 14 до 18 лет предложили устроиться на подработку во время каникул. Об этом сообщает региональное минсоцзащиты.

Для этого необходимо пройти авторизацию на портале «Работа России» через учетную запись Госуслуг, подать заявление на организацию временного трудоустройства.

Отмечается, что подходящие вакансии будут доступны в личном кабинете портала «Работа России».

Подростки могут подрабатывать упаковщиком, почтальоном, обработчиком технологических емкостей и тары, рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобным рабочим, библиотекарем.

Центр занятости населения Рязанской области выделит материальную поддержку — 2 417 рублей.

Подробную информацию можно узнать по адресу: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52, телефон: 8 (4912) 26-60-32.