Россияне рассказали об уровне доверия к коллегам и к работодателю

Мужчины больше доверяют сослуживцам, а женщины — начальству.

Россияне рассказали об уровне доверия к коллегам и к работодателю. Данные опроса привел сервис по поиску работы SuperJob.

В той или иной степени доверяют своим сослуживцам 77% россиян, компании-работодателю — 71%, непосредственному начальнику — 69%. А вот руководители значительно больше полагаются на свою команду: 86% доверяют подчиненным. В прошлом году уровень доверия к коллегам и компании был чуть выше: 80 и 74% соответственно, к руководителю и подчиненным — почти не изменился (плюс-минус 1 процентный пункт).

Мужчины больше, чем женщины, доверяют коллегам. Женщины чаще говорили об отсутствии сомнений в компании и непосредственном руководстве. С увеличением возраста опрошенных снижается уровень их доверия к компании, а к коллегам, напротив, растет.

В анкетировании приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.