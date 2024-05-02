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РНПК совместно с горожанами высадила в ЦПКиО семейные клумбы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») совместно администрацией города провела акцию по посадке «семейных клумб» в Центральном парке культуры и отдыха. Акция реализуется в рамках проекта «Семейная аллея славы» и приурочена к Году семьи. К мероприятию также присоединились многодетные семьи и неравнодушные горожане.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания — это большая семья специалистов, которые увлечены своим делом. Нас более трех тысяч семисот человек. И как в настоящей семье у нас сложились свои традиции. Одна из них это забота и внимание к окружающей среде — месту, где мы работаем, живём, вместе с семьями любим проводить свободное время. Центральный парк для рязанцев — это одно из популярнейших и любимых место отдыха. В его благоустройство и развитие город вкладывает много усилий. Сегодня мы рады внести свой посильный вклад в его озеленение. Уверен, „семейные клумбы“ помогут стать ему еще краше и привлекут сюда большее количество семей с детьми, где каждый сможет найти себе занятие», — сказал в приветственном слове заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев.

Клумбы с цветами и кустарниками спиреи японской, зимостойкой розой ругоза, многолетним можжевельником казацким, елью колючей появились на аллее со стороны улицы Братиславской. Для участников акции была организована интерактивная программа, в ходе которой состоялся, в том числе, музыкальный ринг.

Охрана окружающей среды в регионе производства — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Коллектив РНПК реализует проекты по модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами, участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению. Только в 2023 году нефтяники высадили более 330 саженцев дуба, тополя пирамидального и липы широколистной на разных площадках города — в деревне Турлатово Рязанского района, в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой, Соколова, Шереметьевской, на территории школы № 75 и в сквере М.Д. Скобелева, а также в Кальном на улице Быстрецкой.

Справка.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.