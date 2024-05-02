Прокуратура Михайловского районе обнаружила нарушения в ремонте школы

Подрядчику и главе администрации внесли представление.

Прокуратура Михайловского районе обнаружила нарушения в ремонте школы. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории района в рамках проводились работы в СОШ № 1. В нарушение условий контракта сроки не были соблюдены.

Главе администрации района, руководителю подрядной организации внесены представления.

Темпы выполнения работ ускорены, со стороны администрации усилен контроль, работы близятся к завершению.

Отмечается, что надзорные мероприятия продолжатся.