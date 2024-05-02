Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
11°
Птн, 03
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 92.05 0.27 03/05
ЦБ EUR 98.64 0.61 03/05
Нал. USD 88.90 / 100.00 02/05 16:38
Нал. EUR 95.00 / 115.00 02/05 16:38
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
5 026
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
10 315
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
30 492
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
60 889
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Прокуратура Михайловского районе обнаружила нарушения в ремонте школы
Подрядчику и главе администрации внесли представление.

Прокуратура Михайловского районе обнаружила нарушения в ремонте школы. Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории района в рамках проводились работы в СОШ № 1. В нарушение условий контракта сроки не были соблюдены.

Главе администрации района, руководителю подрядной организации внесены представления.

Темпы выполнения работ ускорены, со стороны администрации усилен контроль, работы близятся к завершению.

Отмечается, что надзорные мероприятия продолжатся.