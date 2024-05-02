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Красный крест создал долгосрочную программу поддержки пострадавших в «Крокусе»
Она будет действовать до 31 марта 2026 года.

Красный крест разработал долгосрочную программу поддержки пострадавших в «Крокусе». Об этом в четверг, 2 мая, сообщил Telegram-канал благотворительной организации.

Комплексные меры будут действовать до 31 марта 2026 года с возможностью корректировки сроков в зависимости от потребностей пострадавших и объемов собранных средств.

«С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента, как мы открыли сбор пожертвований, мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде. Привлекали к этому экспертов, органы власти, и совместно разработали эту благотворительную долгосрочную программу. Надеемся, наша поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне», — приводит пресс-служба слова председателя РКК Павла Савчука.

Материальную помощь от Российского Красного Креста уже получили 82 семьи, еще часть обращений находится в процессе обработки.

Отмечается, что по итогам сбора было собрано более 1,6 миллиарда рублей.

«Долгосрочные меры поддержки, вошедшие в благотворительную программу РКК, направлены на смягчение последствий трагедии и включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим от 200 тысяч до 5 миллионов рублей», — добавили в организации.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.