Центробанк выпустил серию монет «Города трудовой доблести»

Номинал каждой составляет 10 рублей.

Центробанк выпустил серию монет «Города трудовой доблести». Об этом в четверг, 2 мая, сообщила пресс-служба регулятора.

Линейка содержит четыре позиции номиналом 10 рублей. Все они изготовлены из недрагоценных металлов и посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — отметили в сообщении ЦБ РФ.

Тираж каждого города 1 миллион штук.

Фото: Банк России