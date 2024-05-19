Жители Канищева пожаловались на рязанцев, жаривших во дворе дома шашлыки

Инцидент произошел на улице Бирюзова.

Жители Канищева пожаловались на рязанцев, которые жарили шашлыки во дворе дома. Пост появился в Telegram-канале RZN_Life в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел на улице Бирюзова.

«Люди спокойно во дворе жарят шашлыки, рядом с машинами, деревьями, домами. Буквально одна вспышка и пожар. Чем думают люди, неизвестно», — возмутилась автор поста.

Напомним, в Рязанской области установили особый противопожарный режим.