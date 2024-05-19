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ВСУ 41 раз ударили по населенным пунктам Херсонской области
Обстрелам подверглись Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.

ВСУ 41 раз за сутки ударили по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило РИА Новости.

Обстрелам подверглись Скадовск, Горностаевка, Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка, Песчановка.

Отмечается, что украинские войска днем нанесли по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов зафиксировали ночью.

Напомним, ночью в воскресенье, 19 мая, над тремя российскими регионами сбили 61 БПЛА и девять ракет.