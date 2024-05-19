Во Владимирской области погиб пилот при крушении самодельного самолета

Во Владимирской области в воскресенье, 19 мая, погиб пилот при крушении самодельного самолета. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

Инцидент произошел вблизи села Павловское Суздальского района. По предварительным данным ведомства, сразу после взлета с аэродрома самодельный легкомоторный самолет упал. Он получил повреждения.

Как уточнили ведомстве, погиб местный житель 1961 года рождения.

Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Telegram-канал «Центральное МСУТ СКР»