В Сасове остановили мотоциклиста без прав

Ему грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В Сасове остановили мотоциклиста без водительского удостоверения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

Инцидент произошел 12 мая рядом с домом № 1 по улице Делигацкая. Сотрудники Госавтоинспекции Сасовского района остановили мотоцикл «Иж Планета» без государственных регистрационных номеров. Транспортным средством управлял 22-летний мужчина.

Выяснилось, что он никогда не получал водительского удостоверения.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.