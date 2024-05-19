В Санкт-Петербурге пьяный мужчина убил знакомую ударом ножа в голову

В Санкт-Петербурге житель Кабардино-Балкарии убил знакомую ударом ножа в голову. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, пьяный мужчина избил и ударил ножом в висок знакомую жительницу Санкт-Петербурга. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей нашли в подъезде одного из домов по Муринской дороге.

Злоумышленника задержали на месте преступления и доставили в участок.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.