В Санкт-Петербурге пьяный мужчина убил знакомую ударом ножа в голову
В Санкт-Петербурге житель Кабардино-Балкарии убил знакомую ударом ножа в голову. Об этом
По данным телеканала, пьяный мужчина избил и ударил ножом в висок знакомую жительницу Санкт-Петербурга. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Тело погибшей нашли в подъезде одного из домов по Муринской дороге.
Злоумышленника задержали на месте преступления и доставили в участок.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.