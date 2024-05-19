В Рыбновском районе сломался автобус Рязань — Москва

Автобус сломался примерно в 5:30 утра. «Цены подняли два раза за год, однако ходит неисправная техника», — возмутилась женщина.

В Рыбновском районе в воскресенье, 19 мая, сломался автобус Рязань — Москва. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила читатель.

По ее словам, выезд из Рязани в Москву был в 4:30 утра. Примерно в 5:30 на трассе около деревни Зеленинские Дворики Рыбновского района автобус сломался.

«Цены подняли два раза за год, однако ходит неисправная техника», — возмутилась женщина.

Она добавила, что следующий автобус ждали полтора часа. Многие из пассажиров направлялись на работу.