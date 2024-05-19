В Рязанском районе поймали пьяного водителя мопеда без госномеров

Инцидент произошел возле дома № 17 по улице Комсомольской. Сотрудники Госавтоинспекции заметили водителя на мопеде «Хорс Моторс» без государственных регистрационных знаков и остановили его. Также у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.

В поселке Искра Рязанского района поймали пьяного водителя мопеда без госномеров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Рязанской области».

Инцидент произошел возле дома № 17 по улице Комсомольской. Сотрудники Госавтоинспекции заметили водителя на мопеде «Хорс Моторс» без государственных регистрационных знаков и остановили его. Также у мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование, результат которого показал 0,390 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении части 1, статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.