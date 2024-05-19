В Пронском районе сгорел дом и хозпостройка

Хозяин самостоятельно пытался потушить огонь и потерял время. Пожарные проливали строение с 17:00 до 23:00.

В Пронском районе сгорел дом и хозпостройка. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, в 17:00 в селе Тырново на улице Набережной. В доме загорелась хозпростройка, которая вплотную примыкала к жилью. По предположениям пожарных, возгорание случилось во время ремонта сарая.

Отмечается, что хозяин самостоятельно пытался потушить огонь и потерял время. Соседи сообщили о пожаре.

«Большая хозпостройка вплотную соприкасалась с домом. Огонь быстро перекинулся на крышу жилища. Дом выгорел изнутри, сгорела деревянная кровля дома, уцелели только глиняные стены. Огонь полностью уничтожил хозпостройку», — заявил начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Сотрудники МЧС проливали строение до 23:00. Данных о пострадавших нет.