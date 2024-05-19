В Пермском крае при пожаре погибли женщина и двое детей

В Пермском крае при пожаре погибли женщина и двое детей. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Инцидент произошел в поселке Ныроб. Дети двух и трех лет играли в комнате. Из детской на кухню начал проникать дым. Мужчина стал набирать воды, чтобы потушить кровать. Мать пыталась найти детей, но надышалась дымом.

Отмечается, что мужчина не смог попасть в горящую комнату и выбежал на улицу. Он вызвал пожарных.

Возгорание на двух квадратных метрах потушили 25 специалистов и 10 единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняется.

Фото: Telegram-канал «МЧС России»