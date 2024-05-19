В Окском заповеднике волк и медведь попали в фотоловушку

На опубликованных кадрах видно, что волк утром бежал в одну сторону, а потом возвращался обратно.

В рязанском Окском заповеднике в субботу, 18 мая, волк и медведь попали в фотоловушку. Пост появился в группе «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что волк утром бежал в одну сторону, а потом возвращался обратно.

«На работу и с работы. Волки работают без выходных», — написали в посте.

Кроме того, в фотоловушку попали шесть кабанят и их мама.

Отметим, что кадры с медведем публикуют уже в третий раз.

Фото: группа «Кабаны и другие звери» во «ВКонтакте»