В Красноярске пьяный подросток угнал машину у родителей и протаранил 10 авто

В Красноярске пьяный подросток угнал машину у родителей и протаранил 10 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».

Инцидент произошел в субботу, 18 мая, в микрорайоне Солнечный. В дежурную часть поступило сообщение, что на улице 60 лет Образования СССР автомобиль «Тойота» наехал на стоящие машины. Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что водитель скрылся.

Подростка задержали после того, как он перевернулся на дороге в СНТ «Луч», пытаясь уехать от правоохранителей.

Так, полицейские установили, что авто управлял 16-летний парень, который взял без спроса машину у родителей.

На нарушителя составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, оставление места ДТП.

Отмечается, что материалы переданы в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Фото: Telegram-канал «МВД 24»