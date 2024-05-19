В Кемерове произошла перестрелка

В Кемерове в воскресенье, 19 мая, около шести утра, возле новостройки произошла перестрелка. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, шесть вооруженных мужчин заехали во двор на нескольких авто и устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Отмечается, что машины жильцов использовали как прикрытие.

Местные рассказали SHOT, что участникам перестрелки удалось скрыться. Также, по словам жителей, перед инцидентом была погоня.

Уточняется, что на месте работают сотрудники полиции.

Официальной информации о произошедшем нет.

Позже стало известно о задержании злоумышленников.