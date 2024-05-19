В Кемерове после перестрелки задержали восемь человек

В Кемерове в воскресенье, 19 мая, после перестрелки задержали восемь человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

По данным ведомства, около 06:00 местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что на парковке возле дома по улице Мичурина конфликтуют неизвестные. Слышались звуки, похожие на выстрелы.

На место выехали следственно-оперативная группа, а также наряды полиции. Выяснилось, что между двумя группами мужчин произошел конфликт.

Четверых задержали на месте. Еще двое нарушителей пытались скрыться, однако их поймали. Позже еще задержали сотрудники уголовного розыска. Уточняется, что все задержанные — местные жители.

Полицейские изъяли у злоумышленников три единицы травматического оружия.

Пострадавших нет.

Ранее появилось видео перестрелки.

Фото: Telegram-канал «Полиция Кузбасса»