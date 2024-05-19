В Херсонской области при атаке БПЛА на микроавтобус пострадали 16 человек

У пострадавших контузии и легкие ранения. Есть один погибший.

В селе Раденск Херсонской области при атаке БПЛА на микроавтобус пострадали 16 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 мая. ВСУ направили беспилотник на микроавтобус с людьми, приехавшими на работу по сбору клубники.

У пострадавших контузии и легкие ранения. Им оказали медпомощь на месте происшествия. Также есть один погибший.

Отмечается, что всего в автобусе ехало 17 человек.

Ранее стало известно, что ВСУ 41 раз ударили по Херсонской области.

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо