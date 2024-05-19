В Екатеринбурге самолет переехал человека

В Екатеринбурге в воскресенье, 19 мая, самолет переехал человека. Об этом сообщили в Telegram-канале URA.ru.

Инцидент произошел в Кольцово. Сказано, что техник осматривал шасси перед взлетом и подписывал документы. Пилот рейса самолета «Уральских авиалиний», летевший в Бишкек, не дождался сигнала и поехал.

По данным издания, пассажирам объявили, что произошла «неприятность».

«Во время выруливания со стоянки воздушного судна выпускающий техник получил травму ноги», — сказали в пресс-службе авиакомпании.

Пострадавший жив. На данный момент он находится в больнице с переломами.

Отмечается, что транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.