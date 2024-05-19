В Екатеринбурге самолет переехал человека
В Екатеринбурге в воскресенье, 19 мая, самолет переехал человека. Об этом
Инцидент произошел в Кольцово. Сказано, что техник осматривал шасси перед взлетом и подписывал документы. Пилот рейса самолета «Уральских авиалиний», летевший в Бишкек, не дождался сигнала и поехал.
По данным издания, пассажирам объявили, что произошла «неприятность».
«Во время выруливания со стоянки воздушного судна выпускающий техник получил травму ноги», — сказали в пресс-службе авиакомпании.
Пострадавший жив. На данный момент он находится в больнице с переломами.
Отмечается, что транспортная прокуратура начала проверку произошедшего.